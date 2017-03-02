“سناب شات” يتسبب في وفاة شاب داخل مركز تسوق

“سناب شات” يتسبب في وفاة شاب داخل مركز تسوق

2017/03/02
الساعة 6:06 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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