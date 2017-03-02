2017-03-02 دياب الرئيسيةتيوب المواطن “سناب شات” يتسبب في وفاة شاب داخل مركز تسوق “سناب شات” يتسبب في وفاة شاب داخل مركز تسوق 2017/03/02 الساعة 6:06 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 205 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً شاهد.. باكستاني يحطم الرقم القياسي في سحق عبوات معدنية بمرفقه تيوب المواطن “سناب شات” يتسبب في وفاة شاب داخل مركز تسوق شاهد.. باكستاني يحطم الرقم القياسي في سحق عبوات معدنية بمرفقه شاهد بالفيديو.. مراسم استقبال الملك سلمان في إندونيسيا بالفيديو.. استقبال شعبي حافل لخادم الحرمين في إندونيسيا شاهد.. مضاربة بالعقال على طريق الملك فهد غرائب غرق 8 أقاليم روسية خلال 50 عاماً سجن رجل أفقد سيدة وعيها بطائرته بدون طيار! شاهد.. رجل يطعن نفسه حتى يتغيب عن العمل! بالصور.. كائن بحري غريب ميت على شواطئ أستراليا! هذا الشعب لا ينام الجمعة والثلاثاء بسبب “الأرواح الشريرة”! فيسبوك تكنولوجيا هاتف آبل الجديد قد يكون بـ”الواقع المعزز” تحديثات جديدة لمزايا تويتر.. الكتم وحسابات البيض شاهد.. لقطات مروعة لموجة قوية تبتلع طفلا ماسنجر تختبر واجهة مستخدم جديدة كليًّا جوجل تفضح ثغرة مايكروسوفت “علنًا” -