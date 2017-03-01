سناب شات ينتج طائرة بدون طيار لالتقاط الصور وإرسالها للمستخدمين

المواطن - وكالات

قالت تقارير جديدة إن شركة “سناب” مالكة تطبيق “سناب شات” تسعى لتطوير وإنتاج طائرة بدون طيار يمكنها التقاط الصور ومقاطع الفيديو من الأعلى وإرسالها لحساب المستخدم بكل سهولة بنفس الطريقة التى تعمل بها نظارة Spectacles التابعة لها، والتى كشفت عنها منذ فترة قليلة، إلا أن التقارير لم تكشف عن الموعد الذى ستطرح فيه الشركة طائرتها الجديدة بدون طيار للبيع للمستخدمين، فيما لم تعلق الشركة حول هذا الأمر سواء بالتأكيد أو النفى.

وبحسب موقع TNW الهولندى، تمتلك الشركة فى الوقت الحالى نظارة Spectacles التى تتيح للمستخدمين التقاط مقاطع الفيديو والصور والتى تأتى فى شكل نظارة شمسية، يمكنها تسجيل مقاطع الفيديو البسيطة ومشاركتها عبر شبكة سناب شات، إلا أنه مع هذه التقارير الجديدة فوجود طائرة بدون طيار سيكون أمرًا مذهلاً للكثير من المستخدمين، حيث سيتيح لهم حرية أكبر وقيود أقل لالتقاط الصور.