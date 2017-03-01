شاهد.. الملك سلمان يوجه رسالة للشعب الإندونيسي عبر هاتف رئيسه

المواطن ـ الرياض:

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن سروره بالتواجد في إندونيسيا، سائلاً المولى سبحانه عبر رسالة مصوّرة، أن يحفظ الشعب الإندونيسي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا، قام بتصويره الرئيس الإندونيسي، ويظهر خادم الحرمين أثناء تناوله الغداء اليوم الأربعاء.

وطلب الرئيس الإندونيسي من خادم الحرمين الشريفين التحدث للشعب الاندونيسي، إذ قال الملك، بعد أن ألقى السلام على الشعب الإندونيسي “أنا مسرور جداً أن أكون في إندونيسيا مع فخامة الرئيس وسط الشعب الإندونيسي”.

وأضاف “حفظ الله الشعب الاندونيسي، أعزاء لدينا، وإخوان لنا”.