شاهد.. باص يصدم عشرات السيارات بسبب الثلوج

شاهد.. باص يصدم عشرات السيارات بسبب الثلوج

2017/03/02
الساعة 8:38 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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