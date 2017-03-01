شاهد بالصور.. تقليد الملك سلمان وسام النجمة الإندونيسية وتوقيع مذكرات تفاهم مشتركة

المواطن – واس : تصوير : بندر الجلعود

بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، تم اليوم في قصر إستانه الرئاسي في جاكرتا، التوقيع على إعلان مشترك ومذكرات تفاهم وبرامج تعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا.



وقد جرى التوقيع على إعلان مشترك حول رفع مستوى الرئاسة للجنة المشتركة، وقعه من الجانب السعودي معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومن الجانب الإندونيسي معالي وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بشأن مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في تمويل مشاريع إنمائية، وقعها من الجانب السعودي معالي نائب الرئيس العضو المنتدب المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، ومن الجانب الإندونيسي معالي وزيرة المالية سري مولياني.



وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومن الجانب الإندونيسي معالي وزير التعليم والثقافة الدكتور مهاجر أفندي.



كما تم توقيع برنامج التعاون في مجال قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقعه من الجانب السعودي معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومن الجانب الإندونيسي معالي وزير التعاونيات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أ . أ . غ . ن بوسبا يوغا.



كذلك تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية وقعها من الجانب السعودي وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان، ومن الجانب الإندونيسي معالي وزيرة الصحة نيلا ملوك.

وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم لإطار تشغيلي للنقل الجوي، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، ومن الجانب الإندونيسي معالي وزير النقل بودي كارايا سومادي.

وأيضاً التوقيع على برنامج تعاون علمي وتعليمي وقعه من الجانب السعودي معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ومن الجانب الإندونيسي معالي وزير البحوث والتكنولوجيا والتعليم العالي محمد ناصر.

وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، ومن الجانب الإندونيسي معالي وزير الشؤون الدينية لقمان حكيم سيف الدين.



كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال المصائد البحرية والثروة السمكية وقعها من الجانب السعودي معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومن الجانب الإندونيسي معالي وزيرة الشؤون البحرية والسمكية سوسي بودجي استوتي.

وتوقيع برنامج التعاون في المجال التجاري وقعه من الجانب السعودي معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومن الجانب الإندونيسي معالي وزير التجارة إنفرتيستو لوكينتا.

كما جرى توقيع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة وقعها من الجانب السعودي معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، ومن الجانب الإندونيسي رئيس شرطة إندونيسيا الفريق تيتو كار نافيان.



وعقب مراسم التوقيع قلد فخامة الرئيس الاندونيسي خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ، وسام (نجمة الجمهورية الإندونيسية) الذي يعد أعلى أوسمة الجمهورية تقديراً لجهود الملك المفدى في مختلف المجالات.

عقب ذلك غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مقر قصر إستانه الرئاسي مودعا بالحفاوة والترحيب.

حضر مراسم التوقيع وتقليد الوسام، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء أعضاء الوفد الرسمي لخادم الحرمين الشريفين، والوزراء في الحكومة الإندونيسية، وعدد من المسؤولين.



