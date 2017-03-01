المواطن ـ الرياض:

على طريقتهم الخاصة، غير آبهين بالأجواء في بلادهم، خرجت الجموع في إندونيسيا، ترحيبًا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مردّدين الأهازيج.

وتداول نشطاء إندونيسيون (أهزوجة) على طريقتهم الخاصة، ترحيباً بالملك سلمان، متّفقين على أنَّ الزيارة تعدُّ تلاحماً جديداً، كأمة إسلامية واحدة.

وتفاعل المغرّدون السعوديون عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، مع المشهد، الذي تمَّ أداؤه باللغتين العربية والإندونيسية والإنجليزية.

وحملت الأهزوجة التالية:

أهلا وسهلا الملك سلمان إلى إندونيسيا

اللهم اجعلنا أمّة واحدة