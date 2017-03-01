الأربعاء 1 مارس 2017 | مرخصة من وزارة الثقافة والإعلام ‬‎

تصفح العدد الثالث من “المواطن ديجيتال”: شعب إندونيسيا يصطفّ تحت المطر لتحية قائد الأمة


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