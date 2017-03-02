شاهد.. صور طلاب ثانوية رفحاء المتفوقين على لوحة عملاقة احتفاء بهم

المواطن – شريف النشمي – رفحاء

في خطوة تعد الأولى من نوعها بمدارس منطقة الحدود الشمالية علقت ثانوية رفحاء صور طلاب الثانوية المتفوقين في الفصل الدراسي الأول عبر لوحة عملاقة مضيئة على شارع الثلاثين أمام العثيم بالمحافظة.

وضمت اللوحة صور وأسماء 62 طالبًا متفوقًا في الفصل الدراسي الأول 1437 – 1438 هـ وأسماء المرشدين الطلابيين في الثانوية مليح قريبان الشمري وعيد نواف الشمري وكذلك اسم قائد المدرسة مطلق عامش التومي.

وقالت الثانوية تعليقاً على هذه الخطوة :

‏من حق الطالب أن يفتخر بنفسه

‏وأن يفتخر المعلم بانتسابه للمدرسة

‏ويفتخر ولي الأمر بمدرسة ابنه

‏ويفتخر أخو وأخت الطالب بأخيهم المتفوق .