2017-03-02 دياب الرئيسيةآخر الاخبار شاهد.. لقطات مروعة لموجة قوية تبتلع طفلا شاهد.. لقطات مروعة لموجة قوية تبتلع طفلا 2017/03/02 الساعة 4:23 صباحًا - فيآخر الاخبار, تكنولوجيا 245 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً شاهد.. باكستاني يحطم الرقم القياسي في سحق عبوات معدنية بمرفقه تيوب المواطن شاهد.. باكستاني يحطم الرقم القياسي في سحق عبوات معدنية بمرفقه شاهد بالفيديو.. مراسم استقبال الملك سلمان في إندونيسيا بالفيديو.. استقبال شعبي حافل لخادم الحرمين في إندونيسيا شاهد.. مضاربة بالعقال على طريق الملك فهد شاهد.. رجل يتعرض للدهس مرتين غرائب غرق 8 أقاليم روسية خلال 50 عاماً سجن رجل أفقد سيدة وعيها بطائرته بدون طيار! شاهد.. رجل يطعن نفسه حتى يتغيب عن العمل! بالصور.. كائن بحري غريب ميت على شواطئ أستراليا! هذا الشعب لا ينام الجمعة والثلاثاء بسبب “الأرواح الشريرة”! فيسبوك تكنولوجيا شاهد.. لقطات مروعة لموجة قوية تبتلع طفلا ماسنجر تختبر واجهة مستخدم جديدة كليًّا جوجل تفضح ثغرة مايكروسوفت “علنًا” مايكروسوفت توقف Skype Wi-Fi في هذا اليوم أرقام صادمة تخص “بوكيمون جو”.. صيد 88 مليار شخصية! -