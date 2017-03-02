شاهد.. لقطات مروعة لموجة قوية تبتلع طفلا

شاهد.. لقطات مروعة لموجة قوية تبتلع طفلا

2017/03/02
الساعة 4:23 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, تكنولوجيا
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