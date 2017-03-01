2017-03-01 m3amer الرئيسيةحصاد اليوم شاهد .. لقطات من مغادرة الملك سلمان ماليزيا شاهد .. لقطات من مغادرة الملك سلمان ماليزيا 2017/03/01 الساعة 9:22 صباحًا - فيحصاد اليوم, زيارات ملكية 375 0 طباعة المواطن – كوالالمبور – تصوير – بندر الجلعود "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً بالصور.. استقبال شعبي كبير احتفاءً بزيارة #خادم_الحرمين إلى #إندونيسيا المواطن – جاكرتا شهدت ميادين الجمهورية الإندونيسية حشوداً تيوب المواطن شاهد.. رجل يتعرض للدهس مرتين بالفيديو.. مقطع سرقة المنزل مجرد دعابة وتمثيلية شاهد.. تصادم وانقلاب سيارتين لنقل الفوسفات شاهد.. قتلى وجرحى في تصادم قطار وحافلة بالخرطوم شاهد.. نادل يذهل العالم بخدعة سحرية باستخدام منديل وهاتف غرائب غرق 8 أقاليم روسية خلال 50 عاماً سجن رجل أفقد سيدة وعيها بطائرته بدون طيار! شاهد.. رجل يطعن نفسه حتى يتغيب عن العمل! بالصور.. كائن بحري غريب ميت على شواطئ أستراليا! هذا الشعب لا ينام الجمعة والثلاثاء بسبب “الأرواح الشريرة”! فيسبوك تكنولوجيا موزيلا تستحوذ على خدمة حفظ المحتوى عبر الإنترنت يوتيوب يصل إلى المليار ساعة من المشاهدات يومياً Love.. الأكثر شعبية في إيموشنز الفيس بوك 5 مزايا حديثة بهاتف LG G6 الجديد ينافس بها آبل وسامسونج 3 تطبيقات مجانية لإدارة “باسوورد” جميع الحسابات -