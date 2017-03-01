شاهد .. لقطات من مغادرة الملك سلمان ماليزيا

شاهد .. لقطات من مغادرة الملك سلمان ماليزيا

2017/03/01
الساعة 9:22 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, زيارات ملكية
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المواطن – كوالالمبور – تصوير – بندر الجلعود

 

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