شاهد.. نادل يذهل العالم بخدعة سحرية باستخدام منديل وهاتف

شاهد.. نادل يذهل العالم بخدعة سحرية باستخدام منديل وهاتف

2017/03/01
الساعة 8:36 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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