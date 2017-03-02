شراكة بين تقنية بنات الباحة ومجمع بنات بالعلاء لتفعيل الأسبوع المهني التعليمي

المواطن - عبدالعزيز الشهري - الباحة

شاركت الكلية التقنية للبنات بالباحة في تفعيل الأسبوع المهني التعليمي الذي أقيم بمجمع ام رومان بنت عامر بالعلاء منذ يوم الأحد الموافق 29 جمادى الاول حتى اليوم الخميس.

وأوضحت مديرة العلاقات العامة و الإعلام بالكلية التقنية بالباحة تغريد الحارثي أن المشاركة تضمنت برنامج تعريفي للكلية وللتخصصات المتاحة فيها، والعديد من ورش العمل المقدمة من متدربات الكلية وبإشراف المدربة رجاء الغامدي ومنسقة التنسيق الوظيفي الاستاذة نوره الغامدي.

وأضافت، استهل البرنامج فقراته بكلمة ألقتها تغريد الحارثي تحدثت فيها عن أهمية العمل المهني في رفع اقتصاد الأفراد والدول كما دعت الطالبات لاكتشاف مواهبهن وقدراتهن وتنميتها ليتم استثمارها، بحيث تكون هي مهنة المستقبل وفقاً لرؤية المملكة 2030.

و اختتمت كلمتها بشكر إدارة النشاط على حفاوة الاستقبال مشيدة بجهودهن في دعم الطالبات وتنمية مواهبهن.

وتلى ذلك كلمة المرشدة الطلابية زهور عبدالله والتي عبرت فيها عن سعادتها بالتعاون القائم بين المجتمع التقني وبين المدرسة لتكوين شراكة تكون ضياء لبنات هذا الوطن المعطاء.

ثم كرمت إدارة المدرسة منسوبات الكلية والمتدربات على مشاركتهن.

يأتي ذلك انطلاقًا من مبدأ التعاون القائم بين قطاع التعليم و قطاع التدريب التقني والمهني.