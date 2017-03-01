صحيفة إندونيسية : هذا ما يتوقعه شعبنا من زيارة الملك سلمان

المواطن – ترجمة : سعد البحيري

عبرت صحيفة the jakarta post عن تفاؤلها بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى إندونيسيا التي بدأت اليوم وتستمر 9 أيام.

وقالت الصحيفة في مقالها الافتتاحي الذي عنونته ” أهلاً وسهلاً الملك سلمان” : إن ملايين الإندونيسيين يتابعون بفرحة زيارة الملك سلمان والوفد المرافق له الذي يضم 10 وزراء و 25 أميراً.

وأضافت الصحيفة أنه لا مجال للمقارنة بين زيارة الملك سلمان وزيارة أي زعيم آخر بما في ذلك رئيس الولايات المتحدة حيث إن العلاقات الروحية التي تربط الشعب الإندونيسي بالمملكة لا مثيل لها.

وأضافت الصحيفة أن إندونيسيا هي الدولة الأكبر من حيث عدد سكان المسلمين في العالم والمذهب السني هو المذهب الغالب فيها وهو ذات الأمر في المملكة التي تحتضن أطهر بقعتين على الأرض: المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ونوهت الصحيفة الى ان هذه الزيارة هي أول زيارة لملك سعودي منذ 47 عاما لذى يعلق شعب اندونيسيا الكثير من الامال على الزيارة .

واشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من أن حجم الاستثمارات السعودية في إندونيسيا لا يلبي التطلعات إلا أن تحويلات الإندونيسيين العاملين في المملكة تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني فضلاً عن أن حجاج إندونيسيا هم الأكثر عدداً بين دول العالم.

ومضت الصحيفة بالقول إن زيارة خادم الحرمين يجب أن تحقق نتائج ملموسة خاصة أن الدولتين من أعضاء مجموعة العشرين وسيشهد الزعيمان التوقيع على 10 اتفاقيات في مجالات متنوعة بينها الاستثمار والتعليم والصحة والأمن وغيرها.

ودعت الصحيفة إلى تفعيل التعاون بين شركة أرامكو ونظيرتها الإندونيسية برتامينا في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات.

وكان الملك سلمان قد وصل إلى جمهورية إندونيسيا في زيارة رسمية في وقت سابق اليوم وكان في مقدمة مستقبليه في مطار حليم الدولي في جاكرتا، الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا وعقد الزعيمان اجتماعاً ثنائياً في قصر بوجور.