صور.. “يدًا بيد للوقاية من المخاطر” ضمن اليوم العالمي للدفاع المدني بحائل

المواطن - شريف النشمي - حائل

رعى وكيل إمارة منطقة حائل الدكتور سعد بن حمود البقمي انطلاق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمنطقة حائل تحت شعار ( يدًا بيد للوقاية من المخاطر ).

ولدى وصوله مقر الاحتفال بالنادي الأدبي بمدينة حائل استقبله مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد ناصر النهاري وعدد من ضباط الدفاع المدني بالمنطقة.

وأعطى إشارة البدء لانطلاق مسيرة آليات الدفاع المدني والجهات المشاركة .. وافتتح المعرض المصاحب المقام بهذه المناسبة والذي اشتمل على صور للحوادث التي باشرتها فرق الدفاع المدني ومعرض للسلامة، إضافة إلى مشاركة التعليم والهلال الأحمر وشركة الكهرباء والجهات الأمنية بمعارض مماثلة.

وبدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم وألقى مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد ناصر النهاري كلمة ثمن فيها حضور وكيل إمارة منطقةحائل ومشاركته لرجال الدفاع المدني احتفالهم باليوم العالمي، مشيرًا إلى أهمية المشاركة المجتمعية بين الجهات لدعم أعمال السلامة والوقاية وتوحيد الجهود من أجل السلامة المدنية التي تسعى المجتمعات لترسيخها، وتثبيت قيمها ومبادئها حفظًا للأرواح، وحماية للممتلكات.

وقدمت قصيدة شعرية من أحد منسوبي الدفاع المدني تلاها عرض مرئي يبرز أغلب الملاحظات التي تخل بمبدأ السلامة.

وكرّم وكيل الإمارة في ختام الحفل الجهات المشاركة في فعاليات الدفاع المدني.

كما تسلم راعي الحفل درعًا تذكاريًّا من مدير الدفاع المدني بالمنطقة.

