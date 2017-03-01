طلاب كلية الحاسب بطيبة يحققون المركز الخامس من بين 40 فريقًا

المواطن:

فاز فريق بكلية الحاسب الآلي “طلاب”، بجامعة طيبة، بالمركز الخامس من بين 40 فريقًا، من جامعات المملكة، في المسابقة البرمجية الوطنية التي جرت بجامعة حائل أخيرًا. كما حصلت طالبات كلية الحاسب في ذات المسابقة على المركز التاسع.

وهنأ معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني الطلاب والطالبات على هذا الإنجاز، مبينًا أنَّ “الجامعة تسعى إلى اكتشاف المواهب والقدرات الفكرية والمهارية للطلاب والطالبات وتنميتها وتطويرها”.

وأوضح مدير الجامعة أنَّ “المسابقات الطلابية لها دور إيجابي يعود بالنفع على الطلاب والطالبات والجامعة”، مبرزًا أنّه “تبقى المسابقات العلمية محورا مهما في الإبداع والابتكار في جميع المجالات العلمية، من خلال استثمار العقول الواعدة والأفكار الشابة في تقديم مشاريع وابتكارات تخدم الجامعة والمجتمع”، متمنيًا للطلاب والطالبات المشاركين في المسابقة المزيد من التوفيق والنجاح.