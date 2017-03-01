عاجل .. أمطار وغبار على 8 مناطق

المواطن – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية تسبق برياح جنوبية نشطة السرعة قد تصل الى 50 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 2 ( كم ) على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، حائل، (تبوك والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية), مكة المكرمة تمتد إلى منطقة الرياض .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط ، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .