عاجل .. إيداع المعاش ومستحقات برنامج الغذاء لمستفيدي الضمان

المواطن – الرياض

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس الثلاثاء، مبلغ معاشات شهر جمادى الآخرة ومبالغ برنامج الغذاء، لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأكد المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز الفريان، أن الوزارة قامت بإيداع المعاش الشهري ومساعدة الغذاء اليوم على دفعتين.

وتم إيداع مبلغ 1,250,831,078 مليار ريال كمعاش شهري، لـ852,320 أسرة ضمانية. مضيفاً أن الوزارة أودعت في وقت لاحق اليوم 177,304,008 مليون ريال، لـ795,496 مستفيداً من برنامج الغذاء.

وأوضح الدكتور الفريان، أن إجمالي المبلغ الذي تم إيداعه للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وبرامجه المساندة اليوم 1,428,135,086 مليار ريال.

وتابع الفريان، أن معاش شهر جمادى الآخرة للحالات التي اجتازت البحث الآلي الشهري، وتم التأكد من استيفائها لشروط أهلية الاستحقاق، قد أودعت استحقاقاتهم في حساباتهم المباشرة عن طريق “الآيبان”، أو من خلال بطاقات الضمان الاجتماعي مسبقة الدفع “مدى”، مؤكداً أن وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي عملت خلال الفترة المنصرمة على إنهاء إجراءات الصرف.

وحث المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي، المستفيدين من الضمان والرعاية الاجتماعية على الإسراع في تحديث بياناتهم الشخصية، قبل حلول الموعد النهائي الذي حددته الوزارة في تاريخ 1438/8/1، وفتح حساب بنكي شخصي للتعجيل بنقل مخصصاتهم المالية في الحساب الشخصي للمستفيد، مع وصول عدد مستفيدي الضمان والأشخاص ذوي الإعاقة، الذين قاموا بتحديث بياناتهم الشخصية إلى 976,356 ألف مستفيد.

وأطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان والرعاية الاجتماعية في اليوم الأول من شهر صفر الماضي، مستهدفة تحديث بيانات أكثر من مليون وثلاثمائة ألف شخص، منهم 837 ألف أسرة ضمانية، و470 ألفاً من الأشخاص ذوي الإعاقة، ويهدف المشروع الذي يستمر ستة أشهر، إلى تحديث البيانات – الاسم – السن – العنوان – الرقم البنكي – وتحديث البيانات الصحية.​