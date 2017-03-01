عاجل .. الملك سلمان يتقلد أرفع وسام من رئيس إندونيسيا

المواطن – جاكرتا

منح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسام نجمة إندونيسيا أرفع الأوسمة الرسمية في الدولة.

وجاء منح الوسام للملك عقب جلسة مباحثات في القصر الرئاسي عقب وصول خادم الحرمين الشريفين الى جاكرتا ظهر اليوم.

وعبر الزعيمان عن تطلعهما لتطوير العلاقات الثنائية ودعم العمل المشترك بين البلدين.

وتعتبر إندونيسيا المحطة الثانية في الجولة الملكية الأسيوية الكبرى حيث سيمكث بها الملك سلمان خلال الفترة من 1-9 مارس الجاري في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 50 عاما تقريبا.

وكان الملك سلمان قد وصل إلى جمهورية إندونيسيا في زيارة رسمية في وقت سابق اليوم وكان في مقدمة مستقبليه في مطار حليم الدولي في جاكرتا، الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا وعقد الزعيمان اجتماعاً ثنائياً في قصر بوجور.