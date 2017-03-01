عاجل بالصور.. إسناد مشاريع صيانة المدارس إلى شركة تطوير للمباني

المواطن – الرياض

أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أمس الثلاثاء قراراً بإسناد جميع المشاريع الجديدة المتعلقة بتشغيل وصيانة المدارس (بما في ذلك النظافة) وترميم وتأهيل المباني المدرسية والتعليمية والمرافق الإدارية بجميع إدارات التعليم وطرحها وترسيتها، وتوقيع عقودها وإدارتها والإشراف عليها وجميع أعمال التأثيث إلى شركة تطوير للمباني.

وأوضح وكيل وزارة التعليم للمباني المهندس يونس البراك أن قرار الوزير يهدف إلى الحرص على تطوير وتحسين آليات تشغيل وصيانة ونظافة مباني المدارس والعمل على توفير بيئة تعليمية جاذبة تساهم في رفع مستويات التحصيل العلمي وكسب المهارات المستهدفة ضمن البرامج التعليمية لكل مادة وتوفير الأثاث المناسب لكل فراغ داخل المباني التعليمية وذلك من خلال اختيار شركات ومؤسسات مؤهلة ومتخصصة لتنفيذ تلك الأعمال، وهذا الإسناد لشركة تطوير للمباني سوف يساهم وبشكل كبير في الإسراع في تنفيذ ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة المدارس وبشكل مستمر والعمل على توفير أعلى معدلات الأمان والسلامة لكافة مبانيها، لافتاً إلى أن الشركة هي الذراع التنفيذية لمشاريع الوزارة للمدارس والمباني التعليمية.

وأضاف أن الوزارة حريصة على تنفيذ مشاريعها التعليمية وخططها التشغيلية وفقاً لبرامجها الموضوعة حتى لا يتسبب أي تأخير في التأثير على سير العملية التعليمية وهذا الإسناد سوف يعمل على تحقيق الجودة العالية في الأداء التشغيلي لكافة مرافق المبنى المدرسي الذي تطمح له الوزارة، وحتى تعود بالنفع والفائدة على مستخدمي الأبنية التعليمية.