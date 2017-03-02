#عاجل .. تفاصيل 4 اتفاقيات بين شركات سعودية وإندونيسية قيمتها 13.5 مليار ريال
في مجالات الطاقة والصحة والإسكان والسياحة

#عاجل .. تفاصيل 4 اتفاقيات بين شركات سعودية وإندونيسية قيمتها 13.5 مليار ريال

2017/03/02
الساعة 10:33 صباحًا
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المواطن – الرياض

شهد ملتقى الأعمال السعودي الإندونيسي توقيع ٤ اتفاقيات بين شركات سعودية وإندونيسية في مجالات الطاقة والصحة والإسكان والسياحة بلغت قيمتها الإجمالية ١٣.٥مليار ريال.

وقد قعت شركة الفنار اتفاقية مع “koperasi” لإنتاج الطاقة الكهربائية بقيمة١٠٠ مليون دولار، فيما وقعت “التكامل” عقداً مع banda لتأسيس الشركة السعودية الإندونيسية للرعاية الصحية والخدمات الطبية.

كما وقعت شركتا “عبداللطيف مكي” و”بي تي” عقداً لتنفيذ مشروعات بقطاع الإسكان في المملكة قيمته ٨ مليارات ريال، واتفاقية أخرى لإنشاء مستشفى في جدة بـقيمة 200 مليون ريال.

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