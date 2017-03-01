#عاجل.. خادم الحرمين يصل إندونيسيا في زيارة رسمية

#عاجل.. خادم الحرمين يصل إندونيسيا في زيارة رسمية

2017/03/01
الساعة 9:31 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, زيارات ملكية
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المواطن – جاكرتا

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى إندونيسيا في زيارة رسمية.

وتأتي زيارة إندونيسيا المحطة الثانية ضمن جولة الملك الآسيوية التي بدأها بزيارة ماليزيا، لمدة 4 أيام تناولت تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

 

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