عاجل.. خادم الحرمين يصل إندونيسيا في زيارة رسمية

المواطن – جاكرتا

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى إندونيسيا في زيارة رسمية.

وتأتي زيارة إندونيسيا المحطة الثانية ضمن جولة الملك الآسيوية التي بدأها بزيارة ماليزيا، لمدة 4 أيام تناولت تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.