عاجل .. خادم الحرمين يصل مقر مجلس النواب الإندونيسي

المواطن – جاكرتا

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى مقر مجلس النواب الإندونيسي لإلقاء كلمة إلى الأمة الإسلامية.

واكتظت القاعة الكبرى في المجلس بأكثر من 1500 ضيف يمثلون قادة الأحزاب ورؤساء المجموعات البرلمانية والنواب.

وفور وصول خادم الحرمين قام بتدوين كلمة في سجل الزوار ثم انتقل إلى القاعة الرئيسية في المجلس برفقة رئيس إندونيسيا.

وفور دخول الملك سلمان قاعة المجلس تلقى تحية حارة من قبل الضيوف ثم أخذ مقعده المخصص له على المنصة الرئيسية للبرلمان.

وهتف الأعضاء وكبروا تحية للملك سلمان، الذي بادلهم التحية ملوحاً بيده لهم.

وسوف تستغرق زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مقر المجلس 30 دقيقة يلقي خلالها كلمة للأمة مدتها 10 دقائق.