المواطن – الرياض
نفت الهيئة العامة للترفيه اليوم الأربعاء إقامة أو التخطيط لأي حفلات غنائية نسائية نهائياً وحثت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على أخذ المعلومات عبر حسابهم أو حساب الروزنامة.
#عاجل .. هيئة الترفيه تحسم الجدل : لا نية لإحياء حفلات غنائية نسائية
#عاجل .. هيئة الترفيه تحسم الجدل : لا نية لإحياء حفلات غنائية نسائية
2017/03/01الساعة 8:17 مساءً
- فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن – الرياض
“هيئة الترفيه” شريك استراتيجي لماراثون جدة 2017 عبر مسار “المرح”
تشارك “الهيئة العامة للترفيه” كشريك استراتيجي في فعاليات