عاجل .. هيئة الترفيه تحسم الجدل : لا نية لإحياء حفلات غنائية نسائية

المواطن – الرياض

نفت الهيئة العامة للترفيه اليوم الأربعاء إقامة أو التخطيط لأي حفلات غنائية نسائية نهائياً وحثت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على أخذ المعلومات عبر حسابهم أو حساب الروزنامة.







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