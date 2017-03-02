عبدالوهاب وشقيقته غلا يناشدان إنقاذهما من ألم الغسيل الكلوي

المواطن - وليد الفهمي - الطائف

بصوت قوي لم يغالبه تعب المرض، تتحدث بكل صبر واحتساب وبحسرة حملت نبرات حزن بين الفينة والأخرى عن شاب في عمر الزهور وأخرى طفلة لم تتجاوز 11 عامًا، أشقاء، أصيبا بفشل كلوي، لم يمهلهما ذلك المرض من التمتع بصحتهما كباقي أقاربهما والناس المحيطة بهما.

وتحدثت والدة غلا وعبدالوهاب لـ”المواطن” عن معاناة فلذات كبدها في الغسيل الكلوي الذي أنهك أجسامهما النحيلة، وقالت: “اصيب عبدالوهاب وشقيقته بالفشل الكلوي قبل ما يقارب عامًا وأدخلا للغسيل الكلوي العام الماضي بعد أن عجزت الكلى عن القيام بوظائفها”.

وتابعت: “رحلة طويلة مع الغسيل الكلوي، والامر لا يقتصر على معاناة ألم بل هي معاناة يوم غسيل واستعداد للقدوم للمستشفى ومكوث على جهاز الغسيل الكلوي، مما يصيبهما بالإرهاق النفسي والجسدي مبينة أن عبدالوهاب يبلغ 19 عامًا”.

واختتمت ام عبدالوهاب في حديثها، بالنظر إلى حالة فلذات كبدها، عبر مناشدة وزير الصحة والجهات المعنية بإيجاد حل عاجل لإنهاء معاناتهما من آلام المرض الذي لم يرحم صغر سنهما.

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