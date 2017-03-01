عصابة تسرق سيارة مواطن بداخلها زوجته والشرطة تطيح بهم

المواطن – الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط عصابة من الشباب تقوم بسرقة السيارات في وضعيات التشغيل من أمام المحلات والمتاجر.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض بأنه استمراراً لجهود شرطة المنطقة في مكافحة جرائم السرقة بكافة أنواعها ، فقد رصدت الجهة المختصة بشرطة المنطقة بلاغ أحد المواطنين عن تعرض مركبته للسرقة أثناء وقوفها في وضعية التشغيل أمام أحد المحلات التجارية بداخلها زوجته التي تمكنت من مغادرتها أثناء مباشرة الجناة للسرقة ولم تصب بأي أذى ولله الحمد.

وأضاف أن إدارة التحريات والبحث الجنائي باشرت العمل لكشف هوية الجناة وبفضل من الله تعالى تكللت الجهود المبذولة بتحديد هوية ثلاثة متهمين سعوديي الجنسية جميعهم في العقد الثاني من العمر، أشارت الدلائل إلى وقوفهم خلف تلك الحادثة و تم القبض عليهم تباعاً من خلال كمائن محكمة، وبسماع أقوالهم مبدئياً أقروا بما نسب إليهم وقاموا بالدلالة على مكان إخفاء المركبة حيث عثر عليها متوقفة بالقرب من إسكان طريق الخرج .

تم التحفظ على المتهمين وإحالتهم لمركز الشرطة المختص وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص .

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك فهي تحذر عموم المواطنين والمقيمين من مغبة ترك مركباتهم في وضعية التشغيل لأي سبب من الأسباب بما يعرض سلامتهم وسلامة مرافقيهم وممتلكاتهم للخطر والتلف.