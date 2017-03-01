المواطن ـ محمد سلام

أكد عضو شرف نادي الاتحاد، أحمد كعكي، أنه أسهم برفقة شرفيين آخرين بإقفال بعض قضايا خارجية ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم، موضحًا أن ظهوره الأخير في المشهد الاتحادي جاء لقطع الطريق على الأحاديث، التي رددتها بعض الجماهير حول تجاهله دعم إدارة حاتم باعشن.

وأوضح كعكي في تصريحاته: “لم أغب عن الاتحاد حتى أعود، وقل تواجدي في الفترة الماضية بسبب ارتباطاتي بأعمالي الخاصة، ولن أنقطع مستقبلاً عن النادي، لكن هذا يخضع لجدولي وأعمالي”.

وأضاف: “اخترت العودة في الفترة الحالية بعدما بدأت بعض الأحاديث تتردد لدى جزء من جماهير الاتحاد التي اعتبرت أني وأنمار الحائلي لم نقف مع النادي ولا ندعمه، ولهذا ظهرنا في النادي قبل مباراة الشباب حتى نقطع تلك الأحاديث حتى لا يصدقها الجزء الآخر من الجماهير”.وأشار في سياق حديثه للعربية.نت: “دعمت أنا وأنمار إدارة النادي مالياً في بعض القضايا الخارجية، وقدمنا مكافآت مالية للاعبين خلال ما مضى من الموسم”، مختتمًا بقوله: “دعمي لا يقتصر على إدارة حاتم باعشن، وسأستمر سواء بقي الرئيس الحالي أو رحل، ودليل مصداقية حديثي الدعم الذي تم تقديمه لإبراهيم البلوي خلال فترة رئاسته للنادي”.

وكان كعكي قد ظهر في المشهد الاتحادي بقوة أواخر 2013 عندما دخل إلى انتخابات الرئاسة ضد إبراهيم البلوي، واستمر شرفياً داعماً لإدارة الأخير بعد خسارته، إلا أنه توقف عن الظهور في مناسبات النادي والمباريات منذ العام الماضي.