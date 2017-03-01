عطل يصيب خدمة أمازون السحابية حول العالم

المواطن – وكالات

انقطعت خدمة أمازون السحابية بالأمس مما تسبب فى مشاكل تقنية على نطاق واسع للعديد من المواقع رفيعة المستوى والخدمات التي تعتمد عليها.

وتعد خدمة التخزين البسيطة التابعة لأمازون (S3) بمثابة خدمة لاستضافة المواقع والبيانات وتخزين الصور، وخدمات التخزين الاحتياطي لآلاف من المواقع وتطبيقات الهواتف الذكية.

ووفقاً للموقع البريطاني ibtimes اشتكى العديد من العملاء من انقطاع الإنترنت وصعوبة الوصول إلى بعض الخدمات والمواقع، بما في ذلك موقع “بيزنس انسايدر” البريطاني وأدوبي، وسلاك وTrello وميديم والموقع الإلكتروني للجنة الأوراق المالية والبورصة في الولايات المتحدة وبعض خدمات أبل الرئيسية، إذ عانت هذه الخدمات من مشاكل تقنية خطيرة وتباطؤ شديد وعدم القدرة على الاتصال، حتى أمازون نفسها كانت غير قادرة على تحديث خدماتها الصحية خلال الساعات القليلة الأولى من الخلل الذى أصاب خوادمها.

واستمر توقف وانقطاع هذه الخدمات الذي بدأ الساعة 12:35 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حوالي أربع ساعات وأثر على جزء كبير من المستخدمين بالساحل الشرقي للولايات المتحدة، وقالت أمازون إنها تعاني من معدلات خطأ عالية في الولايات المتحدة، والذي يؤثر على مختلف الخدمات، وأنها تعمل جاهدة لإصلاح S3، بعد عثورها على الأسباب الجذرية للمشكلة.