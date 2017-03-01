علماء يطورون روبوتات للعمل بالمنشآت النووية

المواطن – وكالات

يسعى فريق من العلماء الأمريكيين لإعداد مجموعة جديدة من الروبوتات للقيام بالأعمال الخطرة بدلاً من الإنسان، كتنظيف وتفكيك المنشآت النووية التي يتم تكهينها.

وشدد أعضاء الفريق على أن عملية تنظيف المنشآت النووية من المهام المكلفة والخطرة في آن واحد، وتنطوي على مجموعة من المهام الخطيرة جداً بالنسبة للإنسان، موضحين أن الأوضاع في المنشآت النووية شديدة القسوة والسمية، وبالنسبة لكثير من مهام التنظيف يعد وجود “روبوت” أهمية قصوى.

وقال بارى لينكوس أستاذ علوم الإنسان الآلي في جامعة “مانشستر” البريطانية: “إذا أردنا أن نكون واقعيين بشأن مسح المواقع النووية الملوثة، فعلينا الاستثمار في هذا النوع من التكنولوجيا، مضيفاً أن هذه البيئات تعد من البيئات الأكثر تطرفاً وخطورة، ويمكن الاستفادة من التطور التكنولوجي في صيانة وتنظيف هذه المنشآت الحيوية، حيث يتم استخدام الروبوتات في العديد من المنشآت الصناعية الأخرى.