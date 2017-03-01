غرق 8 أقاليم روسية خلال 50 عاماً

المواطن - وكالات

قال العلماء الروس في مختبر الفيزياء والمناخ بجامعة الأورال الروسية، وبالتعاون مع العلماء في فرنسا وألمانيا واليابان، إن المياه قد تغمر 8 أقاليم روسية خلال 50 عاما.

وأوضحوا أنه قد يؤدي ذوبان الجليد الأزلي حسب الخبراء إلى تلك العواقب الخطيرة، حيث ستتعرض مقاطعات روسية لخطر الغمر بالماء، وهي أرخانجلسك ومورمانسك، وأقاليم يامال وياكوتيا وكراسنويارسك، وجمهورية كومي.

وبحسب معلومات واردة من محطات الأرصاد الدولية المختلفة، فإن درجات الحرارة لطبقة الجليد الأزلي في منطقة القطب الشمالي تغيرت إلى حد بعيد على مدى 50 عاما مضت، حيث كان متوسط درجة الحرارة سابقا 10 درجات مئوية تحت الصفر، فيما بلغت درجة الحرارة بحلول عام 2015، 5 درجات مئوية تحت الصفر.

وفي حال بلوغ درجة حرارة الجليد الأزلي 1 درجة مئوية فوق الصفر؛ ستذوب التربة المتجمدة، وستواجه المناطق المذكورة كارثة طبيعية حقيقية.