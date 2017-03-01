فرنسا تدعو الحوثي لمنع توظيف الأطفال في النزاعات المسلحة

المواطن - وكالات

أدانت فرنسا استخدام الأطفال كجنود من قبل الحوثيين، والذي أشار إليه المفوض السامي لحقوق الإنسان.

ودعت فرنسا كافة الأطراف المعنية بالنزاع في اليمن لاحترام القانون الدولي الذي يمنع توظيف الأطفال في النزاعات المسلحة.

وفِي إطار الذكرى العاشرة لـ “مبادئ والتزامات باريس”، نظم في يوم ٢١ فبراير مع منظمة ال UNICEF المؤتمر الدولي “لنحمي أطفال الحروب” حول مصير الأطفال في النزاعات المسلحة.

وشددت فرنسا على أهمية الحل السياسي، وهو الوحيد الذي يمنع أي تدهور جديد في الوضع الأمني والإنساني في اليمن ولمكافحة الإرهاب.

وأكدت دعمها الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ.