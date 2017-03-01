فرنسا تضع تجنيد الحوثي للأطفال في اليمن تحت المجهر

المواطن ـ باريس:

أعلنت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، إدانتها تجنيد مليشيا الحوثي الانقلابية الأطفال في اليمن، داعية إلى احترام القانون الدولي، الذي يمنع تجنيد الأطفال في الحروب.

وأبرزت الخارجية الفرنسية، في بيان لها، أنَّ “المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد وثقت وقائع لاستخدام مليشيا الحوثي الانقلابية الأطفال في الصراع في اليمن”، مشيرة إلى أنه “جرى خلال المؤتمر الدولي الـ21 حول (حماية الأطفال في الحرب) الذي استضافته باريس في فبراير الماضي إثارة قضية تجنيد الأطفال”.

وشدّدت على “ضرورة بذل كل ما يمكن للنأي بالأطفال عن التورط في الصراع اليمني”، مناشدة بالخروج بتسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة للحيلولة دون تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.

يذكر أنَّ المفوضية الأممية قد كشفت الثلاثاء، عن أن عدد الأطفال الذين جندهم الحوثيون يتجاوز 1500 طفل، مبرزة أنَّ “العدد قد يكون أكبر بكثير لأن غالبية الأسر غير مستعدة للحديث عن تجنيد أولادها، خوفًا من التعرض لأعمال انتقامية”.