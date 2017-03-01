فلسطيني يحرق نفسه أمام قاضي المحكمة

المواطن – وكالات

أقدم شاب فلسطيني على إحراق نفسه في قاعة المحكمة، علّ القاضي يشفع له ويعفو عن أخيه المدان المتهم جنائياً.

وأدان مجلس القضاء الأعلى في الأراضي الفلسطينية هذا التصرف داخل محكمة صلح طوباس شمال شرقي الأراضي الفلسطينية ، لأن من شأنه تشكيل عامل ضغط وتأثير على قرار القاضي واستقلاله، الذي يجب أن يكون بمعزل عن أية تأثيرات جانبية.

وأكد المجلس في بيان توضيحي، اليوم الأربعاء، أن إقدام الشاب على حرق نفسه، كان احتجاجاً على موافقة المحكمة على طلب النيابة العامة تمديد توقيف أخيه بسبب تهمة جنائية، وهي تهريب بضائع المستوطنات، كما حاول هذا المواطن الاعتداء على رئيس المحكمة بالحرق.

وأشار إلى أن عناصر الشرطة القضائية استطاعت السيطرة على الأمر، وتم تحويله لتلقي العلاج نتيجة إصابته بجروح، ولاحقاً سيتم أخذ المقتضى القانوني بحقه.