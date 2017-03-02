“فيسبوك” يلاحق ذوي الميول الانتحارية عبر الذكاء الاصطناعي

المواطن ـ الرياض:

تسعى شركة “فيسبوك”، إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحديث أدواته وخدماته، للمساعدة في منع حالات الانتحار بين مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، أنّها تعتزم دمج أدواتها الحالية في منشورات فيسبوك، مع خاصيتها للبث المباشر (فيسبوك لايف) وخدمة الرسائل ماسنجر، لمنع الانتحار.

وأبرزت أنَّ “الذكاء الاصطناعي سيستخدم للمساعدة في رصد المستخدمين ذوي الميول الانتحارية، بعدما كان وسيلة مراقبة المواد المسيئة في خدمة البث الحي”.

وأشارت إلى أنَّ “الأدوات المحدثة ستتيح للمستخدمين الذين يشاهدون مادة مصورة على الهواء خيار التواصل مع الشخص مباشرة وإبلاغ فيسبوك عن تلك المادة”.

يذكر أنّه يوفر “فيسبوك” للمستخدم الذي يبلغ عن المقطع الذي يبث عبر خدمة “فيسبوك لايف” خيارات تشمل التواصل مع صديق والاتصال بخط للمساعدة.