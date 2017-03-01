فيصل بن بندر في الدوادمي غدًا

المواطن - الرياض

يقوم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، غداً، بزيارة تفقدية لمحافظة الدوادمي، في إطار زيارات سموه التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة للوقوف عن قرب على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعبر محافظ الدوادمي مران بن قويد عن سعادته وأهالي المحافظة بهذه الزيارة الميمونة التي ستحقق – بإذن الله – للمحافظة وأهلها الكثير من تطلعاتها، موضحاً أن سموه سيدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية والخدمية للقطاعين الحكومي والخاص، التي سيكون لها أكبر الأثر على مسيرة ونهضة المحافظة .

وأفاد أن المشروعات البالغ عددها 238 مشروعاً منجزة والجاري تنفيذها، تشمل مجالات التعليم، والإسكان، والنقل، والكهرباء، والمياه، والخدمات، والعمل الخيري، والاجتماعي وكذلك القطاع الخاص.

ويستقبل في ديوان المحافظة أصحاب الفضيلة القضاة، ورؤساء المحاكم، ورؤساء المراكز بالمحافظة، ويترأس سموه اجتماع المجلسين المحلي والبلدي، ومن ثمّ يشهد سموه حفل الأهالي المقام في قاعة البلدية للاحتفالات.