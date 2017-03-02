قنصل إندونيسيا: نتوقع المزيد من زيارة الملك سلمان وندعم رؤية 2030 بقوة

المواطن – الرياض

أكد القنصل الإندونيسي العام في جدة محمد هيري شرف الدين، أن بلاده تتوقع المزيد من الزيارة التاريخية التي يقوم بها الملك سلمان حالياً إلى جاكرتا مشيراً إلى أن البلدين لهما تاريخ طويل من التعاون ويمتلكان قدرات اقتصادية هائلة.

وقال القنصل إن بلاده تتوقع من زيارة الملك سلمان إثراء الاقتصاد بما يقارب 25 مليار دولار، مشيراً إلى التعاون الاقتصادي الممتد بين البلدين والذي تكلل أمس بالتوقيع على عدة اتفاقيات في مجالات التعليم والأمن والشؤون الإسلامية فضلاً عن التعاون بين أرامكو وشركة برتامينا إحدى الشركات الرائدة التي تديرها الدولة في إندونيسيا .

وأكد شرف الدين أن بلاده تدعم وبقوة رؤية المملكة 2030 وتقدم كل الدعم لتحقيق تلك الخطوة، فالرؤية الجديدة مبينة على أسس قوية أولها: كون المملكة العربية السعودية قلب العالم العربي والإسلامي، ثانياً: أنها تمتلك قوة استثمارية لخلق اقتصاد متنوع ومستدام، وثالثًا: فهي تربط بين 3 قارات هي إفريقيا، وآسيا وأوروبا وتلك الأسس الثلاثة تتشابه كثيراً مع الأسس التي تقوم عليها دولة إندونيسيا فإذا نظرنا إلى الأساس الأول، نجد أن إندونيسيا تحتوي على أكبر عدد سكان من المسلمين في العالم ويزور المملكة العربية السعودية حوالي مليون مواطن سنويًا لأداء شعائر الحج والعمرة بحسب صحيفة المدينة.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي ما يقارب 3.3 مليار دولار، فيما حققت إندونيسيا رقماً قياسياً في عدد المعتمرين بلغ 800 ألف معتمر في حين بلغ عدد الحجاج 168 ألف حاج مؤكداً أنه في العام الجاري خصصت المملكة العربية السعودية 211 ألف حصة للحج بالإضافة إلى 10 آلاف ليكون المجمل 221,000 للحج فقط فضلاً عن العمرة.