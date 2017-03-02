كبار_العلماء : خادم الحرمين يقوم بدور كبير لتعزيز مشاعر الوحدة بين المسلمين

المواطن – الرياض

أشادت هيئة كبار العلماء بالدور الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تعزيز مشاعر الوحدة بين المسلمين.

وقالت الهيئة في تغريدة لها بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى إندونيسيا وصلاته في مسجد الاستقلال اليوم : “وفق الله خادم الحرمين الشريفين الذي يقوم بدور كبير في تعزيز مشاعر المسلمين: إنهم أمة واحدة.”

وكان خادم الحرمين قد ألقى كلمة في مجلس النواب الإندونيسي اليوم دعا فيها إلى العمل معاً وتوحيد الصف الإسلامي في مواجهة التطرف والإرهاب والتدخل في شؤون الدول الإسلامية.