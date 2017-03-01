كلاسيكو الاتحاد والهلال يُنهيان المشاحنات!

المواطن ـ محمد سلام



أبدى الناقد الرياضي سعود الصرامي استياءه من كثرة المشاحنات والمعارك الإعلامية بين الأندية خلال الفترة الماضية، متمنيًا أن يكون كلاسيكو الاتحاد والهلال يوم الأحد المقبل، عاملًا مساعدًا في عودة المنافسة إلى داخل الملعب.

وتحدث الصرامي عن كلاسيكو الاتحاد والهلال بقوله: “بحول الله يكون كلاسيكو الاتحاد والهلال عاملين مساعدين في عودة المنافسة لداخل الملعب، بدلاً من العراك الإداري الممل بين إدارات الأندية!”.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت العديد من المشاحنات الإعلامية بين إدارات الأندية، على خلفية أمور التعاقدات وانتقالات اللاعبين، كما حدث مع الحارس محمد العويس واللاعب عوض خميس وغيرهم.

هذا ويتواجد الفريق الهلالي في صدارة دوري جميل بفارق 6 نقاط عن النصر والاتحاد، ويلعب يوم الأحد المقبل مع الاتحاد في الجولة 20 من المسابقة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.