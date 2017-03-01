كيف أحبط مجاهدو #جازان تهريب 50 بلاطة حشيش في الداير بعد مطاردة عنيفة

المواطن ـ جازان:

أحبطت دوريات المجاهدين بمنطقة جازان، محاولة تهريب كميات من الحشيش، بعد محاولة هروب قام بها المهرب، ومقاومته لرجال المجاهدين أثناء عملية القبض عليه، وعلى شخص آخر كان يرافقه.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بجازان خالد بن عبد الله قزيز، أنَّ “إحدى دوريات قطاع المجاهدين الجبلي، ممثلة في الفرقة الثانية بالداير، رصدت مساء الثلاثاء، مركبة من نوع شاص موديل ٢٠١٣، آتية من مخله”.

وبيّن ابن قزيز أنه “عند الاشتباه بالمركبة تمت الإشارة لقائدها بالتوقف، للتأكد من وضعها الأمني، إلا أنه لم يمتثل وتمت مطاردته باتجاه الداير، وقام بصدم مركبة الدورية”.

وأشار إلى أنّه “عند اصطدامه بالدورية أطلقت طلقات تحذيرية لغرض إجباره على الوقوف، إلا أنَّ قائدها زاد من سرعته، لتقوم الدورية بإطلاق أعيرة نارية عدة على إطار المركبة، مما أدى إلى إعطاب أحدها وإيقافها جبريًا والقبض على قائد المركبة ومرافقه”.

وأبرز أنَّ “فرق المجاهدين نجحت في التصدي لهذه العملية بعد المطاردة والمقاومة، وبتفتيش المركبة عثر على كمية من الحشيش، وتم التوجه بها لمقر الفرقة، وبحصرها اتضح أنَّ عددها الإجمالي ٥٠ بلاطة حشيش”.

من جهته، أكّد مدير عام فرع المجاهدين بمنطقة جازان، عبد الرحمن بن صالح المويشير أنَّ “كل العمليات التي تقوم بها فرق ودوريات المجاهدين في منطقة جازان تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان بتكثيف التواجد الأمني والقبض على كل متجاوز للأنظمة والقوانين، ونشر السموم، بمتابعة مدير عام المجاهدين الدكتور عبد الله السويد”.

وقدم المويشير شكره لكل من أسهم في إحباط عمليات التهريب دون استثناء، متعبرًا أنّه “يعد إنجازًا ونجاحًا أمنيًا”. كما حثهم على بذل المزيد من العطاء والجهود المضاعفة.