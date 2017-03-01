كيف ستمنع فيس بوك الانتحار؟

المواطن - وكالات

يستعد فيسبوك لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتحديث أدواته وخدماته للمساعدة في منع حالات الانتحار بين مستخدميه.

وأكدت أنها تعتزم دمج أدواتها الحالية لمنع الانتحار الخاصة بمنشورات فيسبوك في خاصيتها للبث المباشر (فيسبوك لايف) وخدمة الرسائل ماسنجر.

ولفتت الشركة في تدوينة لها إلى أن الذكاء الاصطناعي سيستخدم للمساعدة في رصد المستخدمين ذوي الميول الانتحارية.

وأضافت الشركة، أن الأدوات المحدثة ستتيح للمستخدمين الذين يشاهدون مادة مصورة على الهواء خيار التواصل مع الشخص مباشرة، وإبلاغ فيسبوك عن تلك المادة.

ويوفر فيسبوك للمستخدم الذي يبلغ عن المقطع الذي يبث عبر خدمة فيسبوك لايف خيارات تشمل التواصل مع صديق والاتصال بخط للمساعدة.