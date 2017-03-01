كيلو عسل النحل يساوي 45 بيضة و30 موزة و5 لتر لبن

المواطن - وكالات

طالب باحثون فى المعهد الوطنى للدراسات الزراعية الفرنسية المسؤولين بالمحافظة على النحل مصدر العسل الذى يمنح الكيلوجرام منه 3 آلاف سعر حرارى من الطاقة اللازمة للجسم، ويعادل 5.5 لتر لبن وكيلو لحم و45 بيضه و30 ثمرة موز، مما يتطلب المحافظة على النحل الذى تراجع إنتاجه بنسبة 30 % خلال الخمسه عشر عاما الماضية.

وقال الباحثون إن السبب وراء إنخفاض أعداد النحل يرجع إلى الإحتباس الحرارى وإنخفاض مساحات الأراضى التى تزرع نبات عباد الشمس ونبات اللفت وهجرة عدد من الحشرات إلى الدول الأسيوية والتى تقتل جماعات النحل هذا بالإضافة إلى المبيدات الحشرية الكيميائية من نوعية “النيونيكوتينوير”، التى تضاف بثلاث نسب فى وفيات النحل الذى يبذل مجهودا للإنتاج 500 جرام من العسل فعليه أن يزور ما يقرب 10 ملايين زهرة أى أنه يعمل 7 آلاف ساعة من العمل الشاق قبل أن يصل إلى الخلية.