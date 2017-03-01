لماذا توعّد المرور بملاحقة حساب “موجز الأخبار” قانونيًا؟

المواطن ـ خالد عكاش:

توعّد حساب الإدارة العامة لـ”المرور” في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، بملاحقة حساب “موجز الأخبار”، إثر تغريدة زعم فيها

أنَّ “‏مرور الجوف يحذر السواقين ويقول: الجو لكم عليه.. ومتقلب مثل أمزجة حريمكم.. ما ينعرف له. انتبهو”.

وسارع حساب “المرور”، بالرد على “حوجز الأخبار”، معلنًا “‏مسؤولو مرور الجوف أرقى من قول مثل هذه العبارة، وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني حول ذلك”.

يذكر أن حساب موجز الأخبار تميز بتغريداته الساخرة دائمًا، ولطالما سعى إلى تبسيط المعلومة المتداولة إلى اللهجة العامية، ليحظى بمتابعة واسعة النطاق.