مؤشر سوق الأسهم يتراجع 1.82% خلال فبراير

المواطن – واس

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم المالية (تداول) بنسبة 1.82% في شهر فبراير الماضي بإغلاق عند مستوى 6,972.39 نقطة، منخفضاً 129.47 نقطة ، مقارنة بإغلاق الشهر السابق ، فيما كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الشهر عند مستوى 7,140.18 نقطة.

وكشفت “تداول” في تقريرها الشهري الذي صدر اليوم أن القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية فبراير بلغت 1633.42 مليار ريال أي ما يعادل 435.58 مليار دولار أمريكي ، بانخفاض بنسبة 1.52% مقارنة بالشهر السابق.

وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في فبراير الماضي 75.73 مليار ريال أي ما يعادل 20.19 مليار دولار أمريكي ،بانخفاض بنسبة 26.65% مقارنة بالشهر السابق ،فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة 4.14 مليار سهم مقابل 5.64 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، بانخفاض بنسبة 26.72%.

كما بلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر فبراير 2017م 2.05 مليون صفقة مقابل 2.78 مليون صفقة تم تنفيذها خلال شهر يناير الماضي، وذلك بانخفاض بنسبة 26.08%.