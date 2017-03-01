مارس.. الأول في التقويم قبل وجود يناير وفبراير!

المواطن - عبد الرحمن دياب

حل علينا شهر مارس، وهو شهر لا يعلم الكثيرون معلومات كافية عنه.

فشهر مارس هو الثالث في السنة في التقويم الجريجوري وواحد من السبعة شهور الجريجورية، كما يتكوّن من 31 يومًا، ويسمى في العراق وبلاد الشام آذارًا.

ويأتي شهر مارس عندما تكون الشمس في برج الحوت وينتهي في برج الحمل. وفلكيًّا، عندما تبدأ الشمس في برج الدلو وتنتهى في برج الحوت.

في روما القديمة تم تسمية الشهر على اسم ماريتيوس، كما أن مارس هو الشهر الأول في السنة في التقويم الروماني، حيث أن شهور الشتاء يناير وفبراير لم تكن موجودة وذلك من أجل الحروب في هذه الفترة من السنة.