مايكروسوفت توقف Skype Wi-Fi في هذا اليوم

المواطن - وكالات

كشفت شركة مايكروسوفت عن أنها ستوقف خدمة Skype Wi-Fi بداية من 31 مارس، وابتداءً من أول أبريل فإن تطبيق Skype Wi-Fi لن يكون متاحًا على منصتى أندرويد وiOS للمستخدمين لتحميله.

وبحسب موقع phonearena الهندى، ففى حال ما إذا كان أحد المستخدمين يخطط لاستخدام تطبيق Skype Wi-Fi على أى من هواتفه الذكية بعد هذا التاريخ، فيجب عليه أن يعلم أن مايكروسوفت لن تسمح له بذلك أيضًا.

ومن بعد يوم 31 مارس، التطبيق لن يكون موجودًا ولن يتم استخدامه لتوفير نقاط “الهوت سبوت”، إلا أن الخبر السار هو أن المستخدمين سيكونون قادرين على استخدام رصيد سكايب Skype Credit لإجراء المكالمات مع الهواتف المحمولة والهواتف الأرضية أيضًا.