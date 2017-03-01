ما العلاقة بين قلة النوم وزيادة الوزن؟

المواطن - وكالات

قال علماء يابانيون إن هناك صلة بين قلة النوم من جهة وخطر زيادة الوزن من جهة أخرى.

وبحسب صحيفة أساهي شيمبون، كشفت دراسة أجراها خبراء من جامعة واسيدا وشركة “كاو كوربوبريشن”، عن أن الهرمونات التي تنظم الشهية تتناقص عند اللذين لا يحصلون على قسط كاف من النوم، علما بأن كمية الطاقة المستهلكة لديهم لا تتغير، ما يؤدي إلى زيادة الوزن في حال ارتفاع الشهية.

ووضع الباحثون 9 شبان أصحاء، متوسط أعمارهم 23 عاما، في غرفة خاصة حيث تم قياس معدل الأيض لديهم، حيث قام المشاركون خلال التجربة بالنوم مدة 7 ساعات في أول 3 أيام، أما في الأيام الثلاثة التالية فقد تم تقليص عدد ساعات النوم إلى 3 ساعات ونصف.

واتضح من خلال نتائج التجربة أن كمية الهرمونات التي تنظم الشهية انخفضت بنسبة 10٪ خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من التجربة، مقارنة بالمستوى الذي تم تسجيله في الأيام الثلاثة الأولى.