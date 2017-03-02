مجلس النواب الإندونيسي يقطع عطلته لاستقبال الملك سلمان

المواطن – جاكرتا

أنهى مجلس النواب الإندونيسي استعداداته لاستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يلقي كلمة للأمة الإسلامية والشعب الإندونيسي من على منصة البرلمان.

ومن المتوقع أن يصل خادم الحرمين إلى مبنى مجلس النواب في زيارة تستغرق 30 دقيقة يلقي خلالها كلمة مدتها 10 دقائق فيما يكون لرئيس المجلس وأمينه العام كلمتان للترحيب بخادم الحرمين.

وبالرغم من وجود عطلة لدى مجلس النواب في هذا اليوم إلا أن رئيس المجلس سيتيا نوفانتو دعا إلى انعقاد المجلس لحضور كلمة خادم الحرمين الشريفين.

وكان رئيس مجلس النواب قد قال في تصريحات صحفية أمس: ” لقد طلبت من جميع الأعضاء الحضور ونحن متحمسون جداً للقاء الملك سلمان” .

وكان رئيس مجلس النواب قد باشر بنفسه الإشراف على إجراءات تأمين المجلس والمنطقة المحيطة به استعداداً لزيارة خادم الحرمين الشريفين.