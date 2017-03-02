مدير عام تعليم الرياض يعتمد ترشيح 13 معلمًا للعمل في الخارج

المواطن ـ سعيد آل هطلاء ـ الرياض:

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض د. عبدالله بن محمد المانع، أسماء المعلمين الموفدين المرشحين للعمل في الخارج للعام الدراسي المقبل 1439/1438هـ.

والمعلمون المرشّحون هم:

سعد بن مبارك عبدالله صقر سليمان فهد علي المسند حسين يحيى سلمان الفيفي حافظ عبدالعزيز عبدالله الشهري ياسر فالح فراج الحربي سلطان عبدالله علي القرني صالح ناعم صالح العمري علي عبدالله مفلح آل مريد زاهر أحمد زاهر البارقي أحمد محمد أحمد الأسمري مشاري محمد علي بن مشاري فيصل إبراهيم محمد الصحفي سعد زهير سعد القرني.