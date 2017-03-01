معرض التجارة الإلكترونية يواصل استقبال طلبات المشاركة

المواطن ـ الرياض:

تواصل اللجنة المنظمة لمعرض التجارة الإلكترونية، استقبال طلبات الراغبين في المشاركة في المعرض بنسخته الأولى، التي تقام تحت شعار “عالم التجارة الإلكترونية بين يديك”، خلال الفترة من 5 – 7 رجب 1438هـ الموافق 2 – 4 نيسان/أبريل 2017م، وذلك بفندق الفورسيزون بالرياض.

ودعت اللجنة المهتمين بالتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، والتطبيقات الإلكترونية، من شركات ومؤسسات وأفراد، إلى المبادرة بالتسجيل في المعرض، الذي يعد أكبر حدث للتجارة الإلكترونية من نوعه، إذ يعتبر فرصة ثمينة تتيح للمتخصصين إبراز أعمالهم وإنجازاتهم وتسويق منتجاتهم وتطبيقاتهم الإلكترونية.

وأشارت إلى أنَّ “المعرض يتيح أيضا الفرصة للتواصل والتكامل بين المتخصصين والشركات التي تهدف للتكامل مع المشاريع الناشئة بهدف تنميتها وتطويرها”.

يذكر أنّه يأتي المعرض في الوقت الذي شهد مجال التجارة الإلكترونية نمواً كبيراً نتيجة توفر طرق الدفع المناسبة وتحسن وسائل الشحن وتغير ثقافة المجتمع في السنوات الأخيرة لهذه التجارة لتوفر وسائل التواصل الاجتماعية وانتشار الهواتف الذكية التي أصبحت إحدى القنوات الفعالة في إتمام العديد من العمليات الشرائية.

ويهدف المعرض إلى، جذب كبرى الشركات المهتمة بالتجارة الإلكترونية واحتضانها تحت سقف واحد، حيث تعتبر التجارة الالكترونية صناعة ناشئة بالمملكة، وتأتي بالتوافق مع رؤية السعودية 2030.

وخصصت اللجنة حسابًا رسميًا على “تويتر”، بغية تسهيل عملية التواصل معها ولمعرفة طرق المشاركة (@E_Commerce2017).

يذكر أنَّ تسعة أعشار شريك استراتيجي للمعرض، وسوق كوم راعي ماسي، وشركة الحلول العربية المتخصصة راعي فضي، وبنك الرياض راعي مصرفي، فضلاً عن الرعاة الإعلاميين الثمانية.