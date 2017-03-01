مقاتلات التحالف تتصدى لتحرّك انقلابي اليمن في حرض وميدي
أسفرت الغارات عن مقتل 30 عنصرًا من الميليشيات

مقاتلات التحالف تتصدى لتحرّك انقلابي اليمن في حرض وميدي

2017/03/01
الساعة 4:43 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن ـ عمر عريبي ـ الحد الجنوبي:

شنّت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، سلسلة غارات على تجمعات المليشيا الانقلابية، في كل من جبهتي حرض وميدي، ما أسفر عن سقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح.

واستهدفت المقاتلات بغارة جوية، صباح الأربعاء، تجمعاً للمليشيا جنوب مزارع النسيم، أدى لمقتل خمسة أفراد وجرح آخرين.

وقتل سبعة أفراد في منطقة المغافلة، إثر استهدافهم بغارة جوية أخرى.

وفي السياق ذاته، أكّدت مصادر عسكرية “مقتل وجرح ما لا يقل عن خمسة وعشرين عنصراً من الانقلابيين، بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، استهدفت مواقعًا مختلفة في كل من جبهتي حرض وميدي، ليلة الأمس وصباح اليوم الأربعاء”.

يذكر أنّه تتزامن وهذه الغارات مع محاولات المليشيا رفد جبهتي حرض وميدي بالمقاتلين، نتيجة النقص الشديد في الأفراد جراء استهدافهم من طرف طيران ومدفعية التحالف، ومدفعية الجيش الوطني.

 

 

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