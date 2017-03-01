منتحلو صفة رجال الأمن بالريان في قبضة شرطة جازان

المواطن – عمر عريبي – جازان

أطاحت شرطة منطقة جازان ممثلة بشرطة وادي جازان بثلاثة أشخاص يستقلون مركبة من نوع صني قاموا بانتحال صفة رجال أمن واستيقاف وافد وسلبه وذلك في وقت قياسي من ارتكابهم للجريمة.

وتعود تفاصيل الحادثة لورود بلاغ لمركز شرطة وادي جازان من قبل وافد مفاده قيام ثلاثة أشخاص باستيقافه زاعمين أنهم رجال أمن وقاموا بالاستيلاء على محفظته وأخذ ما بها من نقود والفرار من الموقع.

وفور تلقي البلاغ قام رجال اﻷمن بالانتشار السريع بالميدان والبحث عن المركبة التي استخدمها الجناة في تنفيذ جريمتهم وفق الأوصاف التي أدلى بها الوافد ما أسفر عن ضبطها في وقت قياسي بالريان وبعرض الأشخاص الذين يستقلونها على الوافد تعرف عليهم.

فجرى إيداعهم التوقيف وإحالتهم رفق أوراق القضية لجهة الاختصاص.

من جهته قدم الوافد شكره الجزيل لرجال اﻷمن على جهودهم وسرعة قبضهم على الجناة وإعادة نقوده له سائلاً الله عز وجل لهم التوفيق دائماً.