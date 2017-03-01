موبايلي تواصل استقطاب قطاع الأعمال بتمديد عرض خصم 50% على خدمة “الراوتر المُدارة”

المواطن ـ الرياض:

مددت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” عرضها الخاص بقطاع الأعمال، والذي يمنح خصماً مقداره 50%، وذلك لمدة ثلاثة أشهر على باقات الراوتر المدار (الأساسية والمتقدمة)، وعلى أجهزة الراوتر.

وأبرزت الشركة أنَّ ذلك لعملاء قطاع الأعمال الجُدد الراغبين بالحصول على الخدمة، إذ توفر خدمة الراوتر المُدار المقدمة من موبايلي أعمال لعملائها إمكان تركيب ومراقبة وصيانة الراوتر عبر شبكة الربط الافتراضية بطريقة سلسة مما يضمن استمرارية العمل لدى المنشأة.

فريق متخصص

وتساعد خدمة الراوتر المدار من خلال فريق ذي كفاءة عالية، على مراقبة حالة اتصال الراوتر بالشبكة على مدار الساعة، ومعالجة المشكلات قبل حدوثها، حسب اتفاقية مستوى الخدمة المقدمة، إضافة إلى حصول العميل على تقارير مفصلة عن الخدمة ومدى استقرارها، مما يمنح العملاء فرصة التركيز على أعمالهم الأساسية والتخلص من مشاكل المراقبة والصيانة والتكاليف العالية.

دور ريادي بأفضل الأسعار

وأوضح الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في موبايلي المهندس إسماعيل الغامدي أنَّ “العرض المقدم على خدمة الراوتر المُدار هو من العروض المؤكّدة لدور موبايلي الريادي في تقديم خدماتها المتطورة بأفضل الأسعار لعُملاء قطاع الأعمال “.

وأضاف أن موبايلي أعمال تتميز بتقديم مجموعة من خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التي تدعم التحول الرقمي المنشآت تماشياً مع رؤية المملكة 2030. كما أشار إلى أن موبايلي أعمال تسعى في الفترة المقبلة إلى طرح عدد من الخدمات الجديدة لتعزيز ريادة الشركة في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات”.

بنية تحتية متكاملة

ويقدم قطاع الأعمال في موبايلي، منظومة للبنية التحتية المتكاملة التي تتضمن أكبر مراكز بيانات في المملكة، وذلك لدعم كافة احتياجات الأعمال بمختلف الأحجام وفي مختلف المجالات الصناعية والتجارية، مما يسهم في تقدم الأعمال التقنية وتطور إنترنت الأشياء والذي يسمح بإيجاد الحلول اللازمة لإدارة المنشآت ورفع مستوى النمو وزيادة الفرص الاستثمارية.

كما تقدم موبايلي أعمال خدمات متنوعة للقطاعين الحكومي والخاص تتمثل في خدمات الإنترنت سواء المتحرك عن طريق شبكة الجيل الرابع أو الثابت عن طريق شبكة الألياف البصرية بالإضافة إلى خدمات تقنية المعلومات المتقدمة مثل خدمات أمن المعلومات والتي تعمل على الحماية من الاختراق والهجمات الإلكترونية.